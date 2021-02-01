Від сьогодні у Тернополі працює “соціальне таксі”

1 лютого у Тернополі запрацювало “соціальне таксі” для перевезення осіб на візках. Про це повідомляють у міській раді.

Перевезення осіб з інвалідністю будуть здійснювати два автомобілі, один з яких Благодійного фонду «Карітас», другий – «Інклюзивно-ресурсного центру №1».