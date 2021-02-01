Від сьогодні у Тернополі працює “соціальне таксі”
1 лютого у Тернополі запрацювало “соціальне таксі” для перевезення осіб на візках. Про це повідомляють у міській раді.
Перевезення осіб з інвалідністю будуть здійснювати два автомобілі, один з яких Благодійного фонду «Карітас», другий – «Інклюзивно-ресурсного центру №1».
На базі Центру працює диспетчерська служба, що регулюватиме роботу «Соціального таксі».
Для отримання даної послуги особам з інвалідністю на візках або їхнім законним представникам необхідно звертатися до Тернопільський міський територіальний центр попередньо (за один – три дні до терміну її отримання) або за телефонами: (0352) 23-56-68, 067 4611075.