09:30 | 1.02.2021
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Новини Тернополя 

Від сьогодні у Тернополі працює “соціальне таксі”

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1 лютого у Тернополі запрацювало “соціальне таксі” для перевезення осіб на візках. Про це повідомляють у міській раді.

Перевезення осіб з інвалідністю будуть здійснювати два автомобілі, один з яких Благодійного фонду «Карітас», другий – «Інклюзивно-ресурсного центру №1».

 На базі Центру працює диспетчерська служба, що регулюватиме роботу «Соціального таксі».
Для отримання даної послуги особам з інвалідністю на візках або їхнім законним представникам необхідно звертатися до Тернопільський міський територіальний центр попередньо (за один – три дні до терміну її отримання) або за телефонами: ☎️(0352) 23-56-68, 📱067 4611075.

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