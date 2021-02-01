На Тернопільському озері віднедавна є два вітрильника

Окрім легендарної яхти “Тернопіль” (бортовий № ТП 88 К) тернополянина Станіслава Стадника , яка понад 30 років є символом міста, у 2018 році з’явилася майже аналогічна за розміром ще одна, із написом на корпусі “Borys 2018”.

Ймовірно, така іменна назва судна.

Даний вітрильник до переправлення на нашу водойму бороздив морські простори, обладнаний маневровим двигуном, то ж помимо вітрил фактично має автономний хід. Належить також приватній особі, власник збудував для яхти навіть спеціальну стояночну верфь і пристань, що знаходиться в крайній правій частині котеджного комплексу лодочної станції в Кутківцях. Щоправда, ця яхта досі фактично не ходила водами Тернопільського озера (не враховуючи кількаразових ходових випробувань з використанням маневрового двигуна, без підняття мачти/парусів), у сезонах 2019-2020 на воду не спускалася.

Вітрильник “Тернопіль” же, не ходить озером з середини сезону 2017 року через важку травму свого єдиного власника та капітана, хоча до цього використовувався не тільки для власних потреб, а й індивідуальних замовлень всіх бажаючих. Двигуна судно не має, то ж плавання і маневри здійснювалися суто за допомогою вітрил, весел. Знаходиться на плавучій верфі, яка пришвартована на території вінсерфінг бази, що на “Циганці.