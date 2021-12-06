Від сьогодні в Тернополі діятимуть нові правила карантину

3 грудня міський оперативний штаб прийняв ряд рішень щодо встановлення з 6 грудня на території Тернопільської громади додаткових карантинних обмежень.

Протиепідемічні заходи прийняті, враховуючи внесені Урядом зміни до Постанови №1236.

Серед головних рішень:

1. Забезпечити перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування Тернопільської міської територіальної громади здійснюватиметься в кількості, не більшій ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;

2. З 4 грудня перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься безоплатно та без обмежень у часі і кількості;

3. Забезпечити роботу закладів освіти, в яких вакциновано 100% персоналу;

4. Заборонити відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше, ніж 50% учнів та співробітників;

4. Під час підготовки та проведення святкування Дня Святого Миколая, Різдва та новорічних свят у грудні 2021 – січні 2022 років, з метою належної організації новорічно-різдвяних свят і заходів, спрямованих на профілактику захворюваності коронавірусною хворобою (COVID-19) серед працівників, вихованців та учнів закладів освіти Тернопільської МТГ, дозволити проведення новорічно-різдвяних свят лише у межах однієї групи або одного класу. Забезпечити перед початком і після закінчення кожного свята провітрювання приміщень не менше 15 хвилин та вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

5. Визначити роботу закладів громадського харчування на території Тернопільської міської територіальної громади в межах отриманих дозволів, в яких 100% працівників і відвідувачів мають один з COVID-документів, а саме:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

6. Заборонити роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, крім закладів, в яких всі працівники і відвідувачі мають один з COVID-документів, а саме:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

7. Заборонити роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, крім закладів, в яких всі працівники і відвідувачі мають один з COVID-документів, а саме:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу). Для дотримання карантинних вимог, відповідальна особа суб’єктів господарювання, що надають послуги в сфері обслуговування, має перевіряти у відвідувачів COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком «Дія», окрім іноземних COVID-сертифікатів про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів). Після зчитування на смартфоні перевіряючого відображається статус COVID-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. Відповідальність за здійснення контролю за вакцинацією покласти на керівників закладів або відповідальну особу, визначену внутрішнім документом суб’єкта господарювання.

8. Суб’єктам господарювання дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями) та дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів рівня епіднебезпеки, встановленого на території Тернопільської міської територіальної громади Міністерством охорони здоров’я України.

9. Посилити роботу в частині контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства, громадського харчування та громадського транспорту.

10. Забезпечити діяльність точок продажу новорічних ялинок при умові 100% вакцинації працівників.



