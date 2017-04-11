Арсен Аваков відзначив Олену Підгрушну та Анастасію Меркушину

Сьогодні відзначили кращих спортсменів товариства «Динамо» зимових олімпійських видів спорту за результатами виступів у головних міжнародних змаганнях сезону 2016-2017 років. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у мережі Фейсбук.

Цей рік виявився непростим для наших спортсменів: нажаль, і фінансування спорту в воюючій країні не завжди відповідає кращим стандартам, та й здоров’я капітана жіночої збірної України з біатлону, нашої Олени Підгрушної було не ідеальним.

Але ж, Олена – справжній боєць Нацгвардії та справжній лідер своєї команди. Яскравим підтвердженням цьому став виступ на чемпіонаті світу в австрійському Гохфільцені. В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу в черговий раз продемонструвала високу майстерність та неймовірну жагу до перемоги – і разом з динамівкою Анастасією Меркушиною та іншими подругами по команді – в австрійському Гохфільцені здобула для України срібну медаль. І сьогодні я з задоволенням вручив відзнаки МВС чарівним жінкам та бійцям Олені Підгрушній та Анастасії Меркушиній. А Олені – ще й погони майора спортивного клубу Національної гвардії України.

Отакі вони, наші українські дівчата: сильні, красиві та успішні! – пише Арсен Аваков.