11:59 | 28.04.2023
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Відновлено рух автобусного маршруту №33, що курсує до садівничих товариств

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З 24 квітня у Тернополі відновився рух сезонного автобусного маршруту №33. Автобус вирушає від видавництва «Збруч» до дачних ділянок, які знаходяться біля геріатричного будинку-інтернату.

Наразі на маршруті здійснюється шість оборотних рейсів, а при збільшені пасажиропотоку відповідно буде збільшена і кількість рейсів.

Курсуватиме автобусний маршрут №33 за таким графіком:

  • від видавництва «Збруч»:  07:00, 08:00,  10:00, 14:00, 16:00, 18:00;
  • від дачних ділянок «Ветеран»: 07:30, 08:30, 10:30, 14:30, 16:30, 18:30.

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