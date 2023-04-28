Відновлено рух автобусного маршруту №33, що курсує до садівничих товариств

З 24 квітня у Тернополі відновився рух сезонного автобусного маршруту №33. Автобус вирушає від видавництва «Збруч» до дачних ділянок, які знаходяться біля геріатричного будинку-інтернату.

Наразі на маршруті здійснюється шість оборотних рейсів, а при збільшені пасажиропотоку відповідно буде збільшена і кількість рейсів.

Курсуватиме автобусний маршрут №33 за таким графіком:

від видавництва «Збруч»: 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00;

від дачних ділянок «Ветеран»: 07:30, 08:30, 10:30, 14:30, 16:30, 18:30.