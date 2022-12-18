Відомий кардіохірург Борис Тодуров відвідав провідні підприємства Бучаччини – «ГАДЗ» та «Семеро козенят»

У вівторок, 13 грудня, на великі підприємства Бучаччини завітав відомий в Україні та світі кардіохірург Тодуров Борис Михайлович.

Лікар ознайомився з діяльністю фермерського господарства «ГАДЗ». Відзначив масштаби та якість продукції. Також у рамках візиту він завітав на виробництво ТМ «Семеро козенят», де був приємно вражений якістю та асортиментом сирів.

Екскурсію виробничими потужностями Борису Тодурову провів засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз, а про діяльність «Семеро козенят» розповіла засновниця торгової марки Лілія Прокіпчук.

– Навіть не уявляв собі, що таке може бути у воєнний час. Десять місяців війни, а хтось так розвивається. Може, ви – один-єдиний, хто має такий розвиток в Україні зараз, – зазначив Борис Тодуров. – Друзі, уявляєте, що з України під час війни Петро Іванович експортує яблука в Єгипет, Саудівську Аравію, Європу, Ізраїль та ніші країни. Ці яблука вирощують в Україні. Це сильна підтримка нашої економіки. Яка гордість, що під час війни ми продовжуємо вирощувати, експортувати, робити сік, робити чипси. Все це натуральне, без грама хімії.

Петро Гадз наголосив на тому, що продовжує працювати у нелегкий час, бо любить свою Батьківщину.

– Хто любить Україну – той будує! Той не вивозить гроші за кордон, а вкладає їх в Україну. Мене дуже банки підтримали. Вони дали мені достатньо кредитів. Хоч війна, але спасибі їм велике, що мій бізнес не занепадає, – зауважив Петро Гадз.

Детальніше – у відео.