Відомий тернопільський спортсмен зламував банкомати у Маямі

У Маямі-Біч американська поліція заарештувала 32-річного Віталія Моравля, уродженця Тернополя, за підозрою у крадіжках великих сум готівки через злам банкоматів. Чоловік видавав себе за українського військового. Разом із ним затримано 28-річного Романа Леськіва. Обидва чоловіки проживають у Північному Маямі-Біч.

За інформацією телеканалу NBC Miami, підозрювані діяли за схемою, відомою як «джекпотинг». Хакери отримують доступ до апаратного забезпечення банкоматів через порти для карток або сервісні роз’єми, після чого змушують апарат видавати значні суми готівки.Влада підозрює, що Моравель і Леськів використовували спеціальні банківські картки для доступу до систем банкоматів. Камери спостереження зафіксували їх під час транзакцій, які збігалися з моментами крадіжок.

У результаті обшуків у квартирах підозрюваних, які проживали в одному будинку, було виявлено численні докази. У помешканні Віталія Моравля правоохоронці знайшли:

– українські паспорти, які не належали йому чи його родині,

– електронні пристрої для зламу карток,

– пристрій для кодування кредитних і дебетових карток,

– $17 740 готівкою.

У квартирі також було вилучено інше обладнання, яке могло використовуватися для шахрайства.

Моравель, затриманий ще 13 листопада в супермаркеті під час перевірки підозрілих транзакцій, намагався переконати поліцію, що є українським військовим. За його словами, він “подорожував і навчав військовий персонал у різних країнах”. Він навіть надав офіцерам водійські права Флориди та банківські картки на своє ім’я.

У Тернополі Віталій Моравель був відомий як спортсмен-гірськолижник, але його нинішня діяльність кардинально відрізняється від спортивних досягнень. Йому та його спільнику Роману Леськіву пред’явлено звинувачення у крадіжці у великих розмірах та організації шахрайської схеми.

Обидва чоловіки наразі перебувають під вартою, очікуючи судового розгляду.