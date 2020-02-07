Відомий журналіст та історик Вахтанг Кіпіані побував у Підгайцях: враження
Підгайці відвідав Вахтанг Кіпіані й залишив свої враження у фейсбуку:
- Одне з сильних вражень останніх днів – історія синагоги у Підгайцях, вона XVI століття. У містечку до війни більшість населення були євреями. Нацистській терор пережили одиниці. Зараз у місті нема жодного нащадка тих людей. Храм у совєтські часи був складом. Потім тихо знищувався мародерами та погодою. І тут за справу порятунку взявся Григорій Жибак – не юдей, за поглядами – український націоналіст. Йому стало прикро, що ні владі, ні власне вихідцям зі штеттла, яких не бракує по світу, не хочеться зберегти синагогу від руйнування. Лік пішов на місяці, бо частина даху була відсутня, почався “напіврозпад”. На сьогодні вдалося зупинити цей процес. Збираються (невеликі) гроші, за які відбувається збереження унікальної споруди.