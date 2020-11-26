Відсьогодні громадяни України мають можливість залишити запит на виїзд мобільної бригади через всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 за безкоштовним номером 0-800-60-20-19

Мобільна бригада – це група медичних працівників, задача якої взяти у хворого мазок для подальшого проведення ПЛР-тесту на COVID-19.

Щодо ліжко-місць для госпіталізації хворих на COVID-19 та забезпечення киснем: наразі в Україні під лікування хворих на коронавірусну хворобу відведено 57446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27482 ліжка, вільних – 13653.

У МОЗ просять громадян користуватися лише перевіреною інформацією, яка надходить від Міністерства охорони здоров’я.