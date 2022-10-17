Війська РФ вдарили по об’єкту інфраструктури на Вінниччині, на Хмельниччині та Тернопільщині чули вибухи

У понеділок, 17 жовтня, у Хмельницькій та Вінницькій області пролунали сильні вибухи. Також голосно було і на Тернопільщині.

У цей час на території всієї України було оголошено повітряну тривогу. Перші деталі подій повідомили місцеві Телеграм-канали та органи державної влади.

Хмельницька область

Вибухи у регіоні підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. “У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтесь у укриттях. Віримо у ППО”, – сказано в офіційному повідомленні.

Глава ОВА Сергій Гамалій додав, що після вибухів у частині обласного центру сталося аварійне відключення електрики. Відключилося світло і в інших населених пунктах області.





Без електрики внаслідок аварійного відключення також залишилася частина Рівного, Львова та Львівщини.

Вінницька область

На Вінниччині вибухи чули кілька разів.Глава обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що по області вдарили ракетами. Окупанти влучили уоб’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, жертв немає.

Тернопільська область

Вибухи чули і у Тернополі. Глава міста Сергій Надал підтвердив роботу протиповітряної оборони та закликав не публікувати фото та відео роботи українських захисників.