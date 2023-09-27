Військовий облік жінок, які мають медичну спеціальність. Що зміниться з 1 жовтня

⚡Спойлер: жодних змін для жінок-медиків та жінок-фармацевтів не буде. Адже військовий облік для них обов’язковий вже понад 30 років.

👩‍⚕️ Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушер, сестра медична, фармацевт та провізор, науковий співробітник, керівник підрозділів в охороні здоровʼя тощо, вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебуває на військовому обліку.

Проте, на жаль, весь цей час норма щодо постановки на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не врахована.

▪️ Тобто вимога стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року актуальна для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебувають.

▪️Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року.

Водночас (починаючи із січня 2023 року) жінки, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

❌ Постановка на військовий облік НЕ дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

▪️ Жодних змін (з 1 жовтня 2023 року) в умовах виїзду за кордон для жінок – НЕ буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади).