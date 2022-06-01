Військовий розрахунок названо “Дерех” – так вшанувала бригада загиблого Віталія Дереха

На честь загиблого журналіста з Тернополя Віталія Дереха назвали розрахунок 3-го батальйону Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Про це повідомили в соцмережі на сторінці цієї бригади.

Військовий розрахунок названо “Дерех”.

“Він був з тих, хто не любить, коли про нього говорять, але саме про таких хочеться говорити. Він врятував не одне життя і знищив чимало ворожої техніки. Він робив багато для своєї країни і віддав найцінніше – своє життя”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех на Луганщині. Йому було 34 роки. Віталій – учасник Революції Гідності, рятував поранених під час обстрілів на Майдані. У 2014 році добровольцем пішов на фронт. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, поїхав на передову.

Як повідомив Олег Дерех, сьогодні в Архикатедральному соборі УГКЦ в Тернополі о 19:30 відбудеться панахида за загиблим. Поховають бійця завтра, 2 червня. Чин похорону розпочнеться об 11:00 в “Домі печалі”, що на вулиці Микулинецькій.