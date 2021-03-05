Вікова статистика захворюваності на COVID-19. Більшість хворих в області – віком від 30 до 49 років

Найбільша кількість випадків зафіксована у віковій групі від 30-49 років. Наступними у віковій групі – люди у віці від 50 до 65 років.

За результатами аналізу, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 0 до 17 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 6,1%.

Для 18-29-річних – відповідно 11,7%; для 50-65-річних – 33,1%; для 65 і більше років – 15,4%.

У зоні найбільшого ризику перебувають люди у віці 30-49 років, для них цей показник становить 33,7%.

За даними щодо вікових груп, які захворіли на COVID-19:

• 2647 осіб віком 0-17 років (6,1%);

• 5093 особи віком 18-29 років (11,7%);

• 14697 осіб віком 30-49 років (33,7%);

• 14421 особа віком 50-65 років (33,1%);

• 6759 осіб віком 65 і більше років (15,4%).

_____

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 4 березня, в Тернопільській області зафіксовано 43221 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, а за добу – у трьох районах Тернопільщини підтверджено 456 нових випадків COVID-19.

✽ Інформація подана УОЗ згідно нових районів області