В області — 396 нових випадків COVID-19 за добу, третина з них — у Тернополі

❗️396 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 березня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 3 (чоловік 75 р. м. Тернопіль, жінка 91 р. Тернопільський район с. Раковець, чоловік 74 р. Кременецький район м. Почаїв)

🔺одужало – 136 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1090

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 43617 осіб;

🔺одужало – 39229 осіб;

🔺летальних випадків – 615 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 4888 (4514 одужало, 70 летальних):

⬆️в т.ч. м. Кременець – 1040 (937 одужало, 15 летальних)

– Тернопільський район – 26259 (23814 одужало, 330 летальних):

⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 12230 (10815 одужало, 147 летальних)

– Чортківський район – 12470 (10901 одужало, 212 летальних):

⬆️в т.ч. м. Чортків – 1774 (1509 одужало, 19 летальних)

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️Кременецький район (33 особи):

• м. Кременець – 9

• м. Ланівці – 5

• с. Білокриниця – 1

• с. Великі Бережці – 2

• с. Великі Млинівці – 2

• с. Катеринівка – 1

• с. Кімната – 2

• с. Малі Бережці – 1

• с. Плоске – 1

• с. Старий Почаїв – 2

• смт Вишнівець – 1

• с. Борсуки – 1

• с. Вишгородок – 1

• с. Молотків – 1

• с. Васьківці – 1

• с. Угорськ – 1

• с. Підгайці – 1

⭕️Тернопільський район (222 особи):

• м. Тернопіль – 131

• м. Бережани – 4

• м. Теребовля – 6

• м. Збараж – 5

• м. Зборів – 1

• м. Підгайці – 1

• смт Підволочиськ – 3

• смт Козова – 3

• с. Котів – 2

• с. Шибалин – 2

• с. Надрічне – 4

• с. Куряни – 1

• с. Вищі Луб’янки – 2

• с. Гніздичне – 1

• с. Іванчани – 1

• с. Опрілівці – 1

• с. Синява – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Чумалі – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Геленки – 1

• м. Скалат – 1

• с. Староміщина – 2

• с. Вербів – 1

• с. Старе Місто – 1

• с. Степове – 6

• с. Ілавче – 2

• с. Буданів – 1

• с. Довге – 1

• с. Слобідка – 1

• с. Сокільники – 3

• с. Семиківці – 2

• с. Раковець – 2

• с. Золотники – 1

• с. Плебанівка – 2

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 2

• с. Байківці – 4

• с. Біла – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Ігровиця – 1

• с. Мар’янівка – 2

• с. Петриків – 1

• с. Підгородне – 3

• с. Смолянка – 1

• с. Товстолуг – 1

• с. Шляхтинці – 1

⭕️Чортківський район (141 особа):

• м. Чортків – 20

• м. Бучач – 7

• м. Борщів – 3

• смт Гусятин – 4

• м. Заліщики – 10

• м. Монастириська – 2

• смт Заводське – 16

• с. Біла – 3

• с. Великі Чорнокінці – 12

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Долина – 2

• с. Заболотівка – 1

• с. Залісся – 1

• с. Звиняч – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Косів – 2

• с. Нагірянка – 3

• с. Пробіжна – 1

• с. Ридодуби – 1

• с. Росохач – 2

• с. Свидова – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Ягільниця – 2

• с. Горошова – 2

• с. Більче-Золоте – 2

• с. Верхняківці – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Сков’ятин – 1

• смт Золотий Потік – 1

• с. Зубрець – 3

• с. Костільники – 2

• с. Ліщанці – 2

• с. Новоставці – 1

• с. Помірці – 1

• с. Сновидів – 2

• с. Соколів – 1

• с. Трибухівці (Трибухівська територіальна громада) – 3

• м. Копичинці – 4

• с. Трибухівці (Гусятинська територіальна громада) – 1

• смт Товсте – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Дуплиська – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Угриньківці – 2

• с. Устечко – 1

• с. Гончарівка – 1

• с. Заставці – 1

• с. Межигір’я – 3

• с. Устя-Зелене – 1