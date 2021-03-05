В області — 396 нових випадків COVID-19 за добу, третина з них — у Тернополі
❗️396 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 березня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 75 р. м. Тернопіль, жінка 91 р. Тернопільський район с. Раковець, чоловік 74 р. Кременецький район м. Почаїв)
🔺одужало – 136 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1090
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 43617 осіб;
🔺одужало – 39229 осіб;
🔺летальних випадків – 615 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4888 (4514 одужало, 70 летальних):
⬆️в т.ч. м. Кременець – 1040 (937 одужало, 15 летальних)
– Тернопільський район – 26259 (23814 одужало, 330 летальних):
⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 12230 (10815 одужало, 147 летальних)
– Чортківський район – 12470 (10901 одужало, 212 летальних):
⬆️в т.ч. м. Чортків – 1774 (1509 одужало, 19 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (33 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Ланівці – 5
• с. Білокриниця – 1
• с. Великі Бережці – 2
• с. Великі Млинівці – 2
• с. Катеринівка – 1
• с. Кімната – 2
• с. Малі Бережці – 1
• с. Плоске – 1
• с. Старий Почаїв – 2
• смт Вишнівець – 1
• с. Борсуки – 1
• с. Вишгородок – 1
• с. Молотків – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Угорськ – 1
• с. Підгайці – 1
⭕️Тернопільський район (222 особи):
• м. Тернопіль – 131
• м. Бережани – 4
• м. Теребовля – 6
• м. Збараж – 5
• м. Зборів – 1
• м. Підгайці – 1
• смт Підволочиськ – 3
• смт Козова – 3
• с. Котів – 2
• с. Шибалин – 2
• с. Надрічне – 4
• с. Куряни – 1
• с. Вищі Луб’янки – 2
• с. Гніздичне – 1
• с. Іванчани – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Синява – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Чумалі – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Геленки – 1
• м. Скалат – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Вербів – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Степове – 6
• с. Ілавче – 2
• с. Буданів – 1
• с. Довге – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Сокільники – 3
• с. Семиківці – 2
• с. Раковець – 2
• с. Золотники – 1
• с. Плебанівка – 2
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Байківці – 4
• с. Біла – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Ігровиця – 1
• с. Мар’янівка – 2
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Смолянка – 1
• с. Товстолуг – 1
• с. Шляхтинці – 1
⭕️Чортківський район (141 особа):
• м. Чортків – 20
• м. Бучач – 7
• м. Борщів – 3
• смт Гусятин – 4
• м. Заліщики – 10
• м. Монастириська – 2
• смт Заводське – 16
• с. Біла – 3
• с. Великі Чорнокінці – 12
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Долина – 2
• с. Заболотівка – 1
• с. Залісся – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Косів – 2
• с. Нагірянка – 3
• с. Пробіжна – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Росохач – 2
• с. Свидова – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Ягільниця – 2
• с. Горошова – 2
• с. Більче-Золоте – 2
• с. Верхняківці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Сков’ятин – 1
• смт Золотий Потік – 1
• с. Зубрець – 3
• с. Костільники – 2
• с. Ліщанці – 2
• с. Новоставці – 1
• с. Помірці – 1
• с. Сновидів – 2
• с. Соколів – 1
• с. Трибухівці (Трибухівська територіальна громада) – 3
• м. Копичинці – 4
• с. Трибухівці (Гусятинська територіальна громада) – 1
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Дуплиська – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Угриньківці – 2
• с. Устечко – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Заставці – 1
• с. Межигір’я – 3
• с. Устя-Зелене – 1