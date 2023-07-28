Віктор Маслей побував на Херсонщині та нагородив рятувальників

28 липня начальник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей побував з робочим візитом на Херсонщині, де зустрівся з тернопільськими піротехніками, які у складі зведеного загону ДСНС здійснюють роботи з гуманітарного розмінування деокупованих територій Херсонської області.



Він подякував їм за службу та за зусилля, які ті прикладають, аби очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів, що залишили по собі російські війська та з нагоди Дня Української Державності вручив нагороди від ДСНС України та Тернопільської ОВА.