Іменні стипендії отримають обдаровані учні та студенти Тернопільської громади. Список

На позачерговому засіданні 28 сесії міської ради прийнято рішення про призначення іменних стипендій та стипендій міського голови обдарованим та талановитим учням закладів загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти Тернопільської міської територіальної громади у 2023-2024 навчальному році.

50 учням призначено іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі наук, серед них:

У галузі історії та краєзнавства – стипендія Ігоря Герети: Пархоменко Ванеса, Горайська Анастасія, Дуда Поліна.

Пархоменко Ванеса, Горайська Анастасія, Дуда Поліна. У галузі мовознавства (українська мова) – стипендія імені Дмитра Бучка: Бартіш Олена, Окаринська Дарина, Богач Антоніна.

Бартіш Олена, Окаринська Дарина, Богач Антоніна. У галузі мовознавства (іноземна мова) – стипендія імені Зенона Кузелі: Дзюрбель Володимир, Косюк Софія, Остапчук Максим.

Дзюрбель Володимир, Косюк Софія, Остапчук Максим. У галузі літературознавства і поезії – стипендія імені Володимира Гнатюка: Кривецька-Марфіян Вікторія, Шамрик Павліна, Дехтяренко Христина.

Кривецька-Марфіян Вікторія, Шамрик Павліна, Дехтяренко Христина. У галузі математики – стипендія імені Володимира Левицького: Лещук Роман, Сірий Костянтин, Трач Давид.

Лещук Роман, Сірий Костянтин, Трач Давид. У галузі фізики – стипендія імені Івана Пулюя: Половчук Павло, Тиш Назарій, Павлик Ольга.

Половчук Павло, Тиш Назарій, Павлик Ольга. У галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості – стипендія імені Володимира (Вільяма) Джуса: Бессараб Олександр, Юрків Софія, Бицко Руслан.

Бессараб Олександр, Юрків Софія, Бицко Руслан. У галузі музики (вокал) – стипендія імені Соломії Крушельницької: Парійчук Павло, Ховрат Соломія, Глогусь Ангеліна, Шкодзінська Єва.

Парійчук Павло, Ховрат Соломія, Глогусь Ангеліна, Шкодзінська Єва. У галузі музики (володіння музичним інструментом) – стипендія імені Василя Барвінського: Сеник Назар, Мазурова Антоніна, Плахцінський Давид, Гук Олександр.

Сеник Назар, Мазурова Антоніна, Плахцінський Давид, Гук Олександр. У галузі образотворчого мистецтва – стипендія імені Олени та Ольги Кульчицьких: Колтко Каріна, Макара Андрій, Баган Олександр, Микула Юлія.

Колтко Каріна, Макара Андрій, Баган Олександр, Микула Юлія. У галузі географії – стипендія імені Степана Рудницького: Заяць Яна, Гура Роман.

Заяць Яна, Гура Роман. У галузі біології – стипендія імені Степана Гжицького: Марущак Катерина, Коломацька Олена, Арутюнова Валерія.

Марущак Катерина, Коломацька Олена, Арутюнова Валерія. У галузі хімії – стипендія імені Івана Горбачевського: Барановський Богдан, Шимків Андрій, Романів Анастасія.

Барановський Богдан, Шимків Андрій, Романів Анастасія. У галузі фізичної культури та спорту – стипендія імені Андрія Юркевича: Лучишин Роман, Пхітіков Руслан, Салюк Софія.

Лучишин Роман, Пхітіков Руслан, Салюк Софія. У галузі правознавства – стипендія імені Станіслава Дністрянського: Зборовська Софія.

Зборовська Софія. У галузі інформатики – стипендія імені Ігоря Следзінського: Кравчук Назар, Нагорний Артур.

Кравчук Назар, Нагорний Артур. У галузі учнівського самоврядування – стипендія імені Володимира Лучаківського: Яструб Катерина, Нерубенко Тетяна, Смакоуз Анастасія.

Стипендії міського голови у номінації «Кращий учень закладу освіти» та «Кращий студент закладу освіти» отримуватимуть 49 учнів:

Арсен Хмарний, Анастасія Матвіїїв, Марта Сум, Данило Петров, Каміла Задорожна, Андрій Вітушинський, Ілля Войтович, Олена Плакса, Софія Гніденко, Ірина Шевченко, Анна Вербіцька, Андрій Барський, Уляна Кобліанідзе, Максим Баран, Яна Кушик, Ілона Іванюк, Назарій Бабінський, Софія Паляниця, Віктор Вельгач, Катерина Біщак, Руслан Галушка, Валентина Туманова, Марія Солтис, Максима Шпак, Надія Микула, Андрій Хархаліс, Анастасія Биховська, Анастасія Брайляк, Дарина Ансімова, Софія Крещик, Матвій Співак, Марта Мурин, Дарина Рибчинська, Василь Лозіцький, Аліна Ярошевська, Дмитро Бурич, Катерина Смертега, Оксана Матвійчук, Євгенія Лиса, Олена Потурняк, Наталія Сінявська, Оксана Гевко, Олеся Станіславчук, Максим Гурик, Діана Красовська, Максим Кульба, Марія Колісник, Анна Смиричинська, Амеліа Бессі.