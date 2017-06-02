Дітвора в смт Великі Бірки — з новим майданчиком

У перший день літа на вулиці Грушевського, 132, смт Великі Бірки відкрили дитячий майданчик. Це вже третій за крайні два роки у цьому селищі.

Як зазначив селищний голова Роман Мацелюх, майданчик споруджено завдяки плідній співпраці депутатів селищної ради Марії Радчук, Павла Злонкевича, Петра Стрельцова, Світлани Гаврилюк та небайдужих батьків малечі, зокрема Галини Гайдукевич, Юрія Данікова та інших.

Атракціони мікрорайону “Агропромтехніка” освятив о. Іван Яцик. Батьки запросили дітей та гостей урочистей за солодкий стіл.

Фото Христини Бойко.