Вісімдесятиліття Тернопільщини відсвяткували у… бібліотеці

В Тернопільській книгозбірні відсвяткували день народження Тернопільської області.

Польща, Литва, Австрія, Росія, Радянський союз – ось він «шлях додому» нашої Тернопільської області. І лише вісімдесятиліття тому, у 1991 році, Тернопільщина офіційно повернулась в лоно рідної держави – України. До цієї пам’ятної дати в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся день краєзнавства «Квітуй, мій краю, у вінку барвистім України», почесною гостею якого стала відома тернопільська журналістка та драматургиня – Лілія Костишин.

Захід розпочався презентацією набору пам’яток «Нові імена в дитячій літературі краю», який підготували працівники інформаційно-бібліографічного відділу. Надійка Гербіш, Тамара Гнатович, Марія Баліцька, Ірина Дем’янова, Олег Вітвіцький – деякі з цих імен для читачів прозвучали вперше, а деякі викликали радісні емоції, навіяні враженням від щойно прочитаної книги.

Не так давно список молодих авторів, які пишуть твори для дітей поповнила журналістка тернопільської газети «Вільне життя плюс» Ліля Костишин. Разом із письменником Богданом Мельничуком вони написали книгу «Пастка для орла», що згодом стала драматургією і вже була поставлена в багатьох школах Тернополя. Саме цю п’єсу і мали нагоду переглянути учні 3В класу ЗОШ № 13, які завітали до бібліотеки на день краєзнавства.

На екрані у ролі лісових мешканців школярі побачили юних акторів, своїх однолітків, які активно розробляють план супротиву. Мета звірят – зупинити ворожого двоголового орла, який ненаситно збільшує свої володіння і вже зазіхнув на їхній рідний ліс. П’єса вразила дітей схожістю сюжету з реальними трагічними подіями, які сьогодні переживає Україна, але воднораз потішила несподівано щасливою кінцівкою, у якій перемагають єдність, справедливість і добро.

Допомогти дітям зрозуміти ту непросту ситуацію, в якій опинилась Україна і водночас посіяти надію на світле майбутнє у їхніх серцях – саме такою, за словами пані Лілі, і є головна мета п’єси. Крім того журналістка цілком таємно поділилась зі школярами творчими планами на майбутнє, а також зачитала уривок з авторської казки про країну мрій Барабарію. Саме мешканець цієї дивовижної країни – слухняний Барабарик «допомагає» мамі Лілі виховувати сина Ярика.

Радіємо, що Тернопільщина славиться талановитими, щирими і багатогранними особистостями. Щиро бажаємо нашій гості Лілії Костишин й іншим достойним авторам продовжувати творити літературний і культурний літопис рідного краю, плекаючи дух віри і патріотизму в дитячих серцях.

Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей