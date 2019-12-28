На дорогах Тернопільщини працює 74 одиниць снігоприбиральної техніки та 154 людини
56 машин КДМ та 18 навантажувачів з ночі забезпечують проїзд мережею державних доріг Тернопільщини. Працює 154 людини.
Проїзд автошляхами Тернопільської області забезпечений. Покриття на дорогах загального користування державного значення оброблене протиожеледними матеріалами, місцями мокре.
‼️До уваги водіїв, на Тернопільщині є місця відстою для автотранспорту. Скористайтеся ними під час негоди.
|ІНФОРМАЦІЯ
|про наявність на автомобільних дорогах загального користування стоянок та місць відстою вантажних транспортних засобів, яким заборонено рух у світлу пору доби по Тернопільській області
|№ п/п
|Найменування автодороги
|Адресна прив’язка, км+, (ліворуч, праворуч)
|Загальна площа майданчика, м²
|Кількість машиномісць для вантажних автомобілів
|Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг)
|для вантажних автомобілів
|для легкових автомобілів
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|1
|М-09, Тернопіль-Львів-Рава-Руська
|0+050 прав
|740
|5
|3
|АЗС, кафе “Семгал”
|2
|11+730 прав
|800
|5
|3
|АЗС, кафе
|3
|26+250 прав
|2000
|13
|7
|4
|33+440 прав
|2800
|19
|10
|АЗС
|5
|34+420 лів
|1200
|8
|5
|6
|38+750 лів
|1000
|7
|4
|7
|М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка
|81+840 лів
|1570
|10
|4
|8
|88+430 лів
|1060
|7
|3
|кафе “Дубок”
|9
|90+200 прав
|1250
|8
|3
|10
|124+940 лів
|1720
|11
|5
|11
|165+800 прав
|2000
|13
|7
|12
|172+100 лів
|2100
|14
|7
|кафе
|13
|173+320 прав
|1260
|8
|3
|14
|191+130 лів
|1500
|10
|4
|АЗС, кафе
|15
|М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече
|240+400 прав
|1950
|13
|8
|16
|259+900 прав
|920
|6
|3
|АЗС
|17
|264+260 лів
|630
|4
|2
|кафе “Три валети”
|18
|299+150 лів
|1320
|9
|5
|19
|319+150 лів
|720
|5
|3
|АЗС, кафе
|20
|346+450 прав
|1800
|12
|6
|кафе, готель
|21
|347+200 лів
|2100
|14
|8
|22
|382+850 прав
|1320
|9
|4
|АЗС, кафе
|23
|395+150 прав
|410
|3
|2
|АЗС, кафе
|24
|434+000 прав
|700
|5
|3
|АЗС
|25
|Н-02, /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка
|85+550 лів
|1100
|7
|4
|26
|91+060 лів
|510
|3
|2
|27
|Н-18 Івано-Франківськ- Бучач-Тернопіль
|33+760 прав
|890
|6
|4
|28
|39+500 прав
|2920
|19
|11
|29
|54+800 лів
|600
|4
|3
|30
|72+900 прав
|720
|5
|3
|кафе
|ВСЬОГО:
|39610
|262
|139
Також додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в’їздах на територію області.