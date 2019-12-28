11:45 | 28.12.2019
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На дорогах Тернопільщини працює 74 одиниць снігоприбиральної техніки та 154 людини

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56 машин КДМ та 18 навантажувачів з ночі забезпечують проїзд мережею державних доріг Тернопільщини. Працює 154 людини.

Проїзд автошляхами Тернопільської області забезпечений. Покриття на дорогах загального користування державного значення оброблене протиожеледними матеріалами, місцями мокре.

‼️До уваги водіїв, на Тернопільщині є місця відстою для автотранспорту. Скористайтеся ними під час негоди.

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність на автомобільних дорогах загального користування стоянок та місць відстою вантажних транспортних засобів,  яким заборонено рух у світлу пору доби по Тернопільській області
 
       
№ п/пНайменування автодорогиАдресна прив’язка, км+, (ліворуч, праворуч)Загальна площа майданчика, м²Кількість машиномісць для вантажних автомобілівНаявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг)
для вантажних автомобілівдля      легкових автомобілів
1234567
1М-09, Тернопіль-Львів-Рава-Руська0+050 прав74053АЗС, кафе “Семгал”
211+730 прав80053АЗС, кафе
326+250 прав2000137 
433+440 прав28001910АЗС
534+420 лів120085 
638+750 лів100074 
7М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка81+840 лів1570104 
888+430 лів106073кафе “Дубок”
990+200 прав125083 
10124+940 лів1720115 
11165+800 прав2000137 
12172+100 лів2100147кафе
13173+320 прав126083 
14191+130 лів1500104АЗС, кафе
15М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече240+400 прав1950138 
16259+900 прав92063АЗС
17264+260 лів63042кафе “Три валети”
18299+150 лів132095 
19319+150 лів72053АЗС, кафе
20346+450 прав1800126кафе, готель
21347+200 лів2100148 
22382+850 прав132094АЗС, кафе
23395+150 прав41032АЗС, кафе
24434+000 прав70053АЗС
25Н-02, /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка85+550 лів110074 
2691+060 лів51032 
27Н-18                                Івано-Франківськ-  Бучач-Тернопіль33+760 прав89064 
2839+500 прав29201911 
2954+800 лів60043 
3072+900 прав72053кафе
ВСЬОГО:39610262139 

 

Також додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в’їздах на територію області.

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