На дорогах Тернопільщини працює 74 одиниць снігоприбиральної техніки та 154 людини

56 машин КДМ та 18 навантажувачів з ночі забезпечують проїзд мережею державних доріг Тернопільщини. Працює 154 людини.

Проїзд автошляхами Тернопільської області забезпечений. Покриття на дорогах загального користування державного значення оброблене протиожеледними матеріалами, місцями мокре.

‼️До уваги водіїв, на Тернопільщині є місця відстою для автотранспорту. Скористайтеся ними під час негоди.

ІНФОРМАЦІЯ про наявність на автомобільних дорогах загального користування стоянок та місць відстою вантажних транспортних засобів, яким заборонено рух у світлу пору доби по Тернопільській області № п/п Найменування автодороги Адресна прив’язка, км+, (ліворуч, праворуч) Загальна площа майданчика, м² Кількість машиномісць для вантажних автомобілів Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) для вантажних автомобілів для легкових автомобілів 1 2 3 4 5 6 7 1 М-09, Тернопіль-Львів-Рава-Руська 0+050 прав 740 5 3 АЗС, кафе “Семгал” 2 11+730 прав 800 5 3 АЗС, кафе 3 26+250 прав 2000 13 7 4 33+440 прав 2800 19 10 АЗС 5 34+420 лів 1200 8 5 6 38+750 лів 1000 7 4 7 М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка 81+840 лів 1570 10 4 8 88+430 лів 1060 7 3 кафе “Дубок” 9 90+200 прав 1250 8 3 10 124+940 лів 1720 11 5 11 165+800 прав 2000 13 7 12 172+100 лів 2100 14 7 кафе 13 173+320 прав 1260 8 3 14 191+130 лів 1500 10 4 АЗС, кафе 15 М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 240+400 прав 1950 13 8 16 259+900 прав 920 6 3 АЗС 17 264+260 лів 630 4 2 кафе “Три валети” 18 299+150 лів 1320 9 5 19 319+150 лів 720 5 3 АЗС, кафе 20 346+450 прав 1800 12 6 кафе, готель 21 347+200 лів 2100 14 8 22 382+850 прав 1320 9 4 АЗС, кафе 23 395+150 прав 410 3 2 АЗС, кафе 24 434+000 прав 700 5 3 АЗС 25 Н-02, /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка 85+550 лів 1100 7 4 26 91+060 лів 510 3 2 27 Н-18 Івано-Франківськ- Бучач-Тернопіль 33+760 прав 890 6 4 28 39+500 прав 2920 19 11 29 54+800 лів 600 4 3 30 72+900 прав 720 5 3 кафе ВСЬОГО: 39610 262 139

Також додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в’їздах на територію області.