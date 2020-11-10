Віталій Марків нагороджений високою церковною нагородою – орденом Архистратига Михаїла

Нагороду нацгвардійцю вручив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній сьогодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

«Україна має достойних воїнів, які боряться за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою», – сказав Митрополит Епіфаній.

Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку, а також поділився, що продовжить службу в Національній гвардії України.