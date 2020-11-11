Тернопільська університетська лікарня замовила обладнання для діагностики легень за понад мільйон гривень у сумнівної фірми

Тернопільська університетська лікарня 5 листопада підписала договір із ТОВ «Академія здоров’я XXI століття» на закупівлю відеобронхоскопа за 1,14 млн грн. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Відеобронхоскопи застосовують для огляду трахеї та бронхів, а також для проведення біопсії і введення ліків. За контрактом придбають відеобронхоскоп моделі ЕB-1970TK японської компанії Pentax. Цей апарат також дозволяє проводити запис обстеження у високій роздільній здатності.

Закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування, оскільки придбання такого товару передбачене постановою Кабінету Міністрів, і використовується для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Постачальник повинен доставити відеобронхоскоп у лікарню до 25 грудня, а лікарня проведе оплату впродовж п’яти днів після отримання.

ТОВ «Академія здоров’я XXI століття» зареєстроване у Києві, його власником є Роман Євтушенко, який також є співвласником низки інших компаній, зокрема ТОВ «НВП Академія медтехнологій» і фірми із схожою назвою ТОВ «Академія здоров’я», яка в 2009 році припинила діяльність через банкрутсво.

Компанія з якою тернопільська університетська лікарня підписала договір, фігурує у кримінальному провадженні у Вінницькій області, де слідчі Козятинського відділу поліції розслідують ймовірне зловживання службовим становищем окремих посадовців Козятинської міської ради та комунального підприємства «Міська лікарня». За ухвалами суду від лютого 2020 року, поліцейські витребували податкові документи постачальників Козятинської міської лікарні, серед яких ТОВ «Академія здоров’я XXI століття».

З початку року фірма отримала 14 держзамовлень на 32 млн грн.