Тернопільські ресторатори збираються на протест

11 листопада у Києві відбудеться Всеукраїнська акція-протест “Маю право працювати”, організаторами якого є представники ресторанного бізнесу. Працівники закладів громадського харчування вимагають скасування “карантину вихідного дня” та обмеження часу у роботі. Об’єднання рестораторів Тернополя долучається до акції. Збір усіх охочих оголошено на 10:00 годину 11 листопада біля Тернопільської облдержадміністрації.

“Прошу долучитись всіх небайдужих до акції протесту. Нас хочуть зробити знову разом. Закрити без жодних компенсацій при повній сплаті усіх платежів. Ну, якщо все так погано, то чому проводили вибори? Якщо така турбота за громадян, то чому кошти з «Ковід-фонду» витрачають за призначенням не у повному обсязі?”,– зазначає представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.”

Зазначена акція протесту відбудеться у різних містах України – 11-12 листопада.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Стеранов під час ефіру програми одного з телеканалів заявив про запровадження карантину вихідного дня.

“Наша пропозиція – робити жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто, субота-неділя. Коли залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки та звичайно транспорт. Усе решта – щоб у вихідні дні не працювало. Це нам дає змогу хоч якось розірвати ланцюг передачі хвороби через відсутність спілкування людей один з одним”, – каже Максим Степанов.

Степанов допускає, що карантин вихідного дня діятиме вже з 00:00 години 14 листопада до 00:00 години понеділка. У цей час працюватимуть лише аптеки, АЗС, транспорт та продуктові магазини.

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