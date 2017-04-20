На Тернопільщині майже 2000 учасників АТО шукали роботу

Понад 1920 демобілізованих учасників АТО починаючи із березня 2015 року у пошуках роботи звернулися до центрів зайнятості Тернопільщини.

За цей період (станом на 12.04.2017) 491 особа отримала роботу, з них 65 — разову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Ще 154 пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Зокрема, цьогоріч демобілізовані військові здобували професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, кухаря, електрогазозварника; стажувалися на взуттьовика з ремонту взуття, автослюсаря, менеджера зі збуту, бухгалтера, слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, верстатника деревообробних верстатів, охоронника, водія, товарознавця, покрівельника сталевих покрівель тощо, повідомляє прес-служба обласного центру зайнятості.

«Протягом січня-березня 2017 року, вдалося працевлаштувати 73-ох демобілізованих військових, які брали участь в антитерористичній операції. Майже третині надано місця праці у сільському, лісовому та рибному господарстві, 18-ти відсоткам – в гуртовій та роздрібній торгівлі, 14% – у галузі переробної промисловості. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 22 особи цієї категорії громадян. Стільки ж цьогоріч було знято з обліку в центрах зайнятості області у зв’язку із укладенням контрактів на військову службу. До слова, торік такі контракти підписали 111 безробітних з числа демобілізованих військових», — зазначив Василь Олещук.