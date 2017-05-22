Вночі по тернопільському БАМі їздив п’яний водій

На вулиці Київській рухається автомобіль Ford Fusion водій якого у стані алкогольного сп’яніння, повідомив на службу 102 тернополянин близько 1-ї години, 19 травня.

Інспектори одразу передали транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин патрульні виявили автомобіль на вказаній вулиці, який виїжджав з прилеглої території.

Патрульні перевірили документи і запропонували 28-річному водієві пройти освідування на місці. Результат драгера – 2,31 проміле. А це майже у 12 разів перевищує допустиму норму. На правопорушника охоронці порядку склали протокол за керування у стані сп’яніння та вилучили посвідчення водія.