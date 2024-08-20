Вода у кранах тернополян — безпечна та придатна до вживання

За результатами досліджень (вміст нафтопродуктів) відібраної з місця водозабору «Тернопільський ВНС №1, м. Тернопіль, вул. Білецька, 48 КП «Тернопільводоканал», відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» № 400 від 12.05.2010 року та додатку 2 до цих правил. Повідомляє ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Якість води (вміст нафтопродуктів) поверхневих водойм Тернопільський став в районі циганки, вул. Білецька, 49, а, відповідала вимогам Наказу МОЗ України від 02.05.2022 р. № 721 «Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних господарсько- побутових та інших потреб населення».