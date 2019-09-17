Вода з джерела, що так полюбляють пити тернополяни, не придатна до вживання

Державною установою «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» у вересні 2019 року здійснено моніторинг якості питної води за санітарно – мікробіологічними та санітарно-хімічними та показниками із природніх джерел в селах Острів, Смиківці, Ступки, Товстолуг та Гаї Гречинські Тернопільського району.

За результатами лабораторних досліджень якість питної води із природного джерела с. Ступки Тернопільського району за санітарно – мікробіологічними показниками не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (виділені загальні коліформні бактерії в 100,0 см. куб. при нормі – не більше 1 КУО/ см. куб., кишкова паличка (Escherichia coli) при нормі не допускається).

За санітарно – хімічними показниками питна вода із природніх джерел сіл Острів, Смиківці, Товстолуг, Гаї Гречинські, Ступки Тернопільського району відповідає нормативним вимогам.

Слід зауважити, що показники якості питної води із природніх джерел є нестабільні і залежать від багатьох факторів природнього характеру, зокрема рівня стояння грунтових вод, кількості опадів, тощо, які можуть мати негативний вплив на її якість та призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій та інших інфекційних захворювань.

Саме тому, єдиним способом оцінити якість та безпечність питної води – це проведення лабораторних досліджень. Адже мікробне забруднення чи значна кількість певних хімічних домішок не змінюють суттєво органолептичних властивостей води (смак, запах, колір), а відповідно і не викликають підозри щодо її безпечності, але можуть негативно впливати на здоров’я людини.

Для проведення лабораторних досліджень просимо звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. Федьковича, 13 та до територіальних відокремлених структурних підрозділів ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Контактний телефон: відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень – (0352) 25-24-15.

Підготувала лікар із загальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Христина ЧЕРНОМИЗ