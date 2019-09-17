40-ий ювілейний театральний сезон у тернопільському театрі актора та ляльки розпочато

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відкрив новий сезон музичною казкою «Кіт у чоботях». Це історія про те, як молодшому синові мельника у спадок від батька дістався тільки кіт, усе інше дісталося братам. Та кіт виявився непростим, і завдяки його діловій манері та хитрості господар отримав усе, про що тільки міг мріяти: титул, повагу короля, замок, багатство та любов прекрасної принцеси.

Перед виставою визначили «Щасливчиків сезону», які отримали книжку з казками та абонемент на перегляд вистав протягом трьох місяців. Після перегляду казки діток пригощали солодощами.

З нагоди відкриття театрального сезону з вітальним словом виступив директор-художній керівник театру заслужений діяч мистецтв України Іван Шелеп та подарував акторам від адміністрації театру та від усіх глядачів пишний букет квітів. Приходьте у театр щонеділі о 12:00 та 14:30 год.