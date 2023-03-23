Водій у тернопільському суді зробив патрульних “дурними”

Понад два проміле – таким був результат огляду нетверезого водія, якого зупинили у комендантський час. Втік, притягнути порушника до відповідальності так і не вдалося.

Як вбачається із матеріалів справи, факт порушення було зафіксовано 1 липня 2022 року у місті Тернополі. Ввечері, близько 23:40, працівники патрульної поліції зупинили водія автомобіля “Citroen C3 Picasso” для перевірки документів, оскільки той рухався у комендантський час. При цьому поліцейський повідомив причину зупинки.

Далі під час спілкування правоохоронець помітив у водія ознаки алкогольного сп’яніння і запропонував пройти огляд на місці зупинки. Чоловік погодився. Результат виявився позитивним – 2,41 проміле, що в 12 разів вище допустимої норми.

На порушника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).

У судовому засіданні водій “Сітроену” не визнав своєї провини. Адвокат наполягав на тому, що працівники поліції безпідставно зупинили водія, адже той не порушував правил дорожнього руху, а отже усі подальші дії правоохоронців є незаконними. Тобто огляд на стан сп’яніння не є дійсним.

Втім, суд, розглядаючи матеріали справи, прийшов до висновку, що зупинка була законною, адже в країні діє воєнний стан і правоохоронці мають право зупиняти порушників комендантської години.

Отож, у підсумку Тернопільський міськрайонний суд постановив водія автомобіля “Citroen C3 Picasso” визнати винним у вчиненні порушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

Порушник не погодився із цим рішенням і подав апеляційну скаргу. В апеляції уже докорінно було змінено тактику захисту, а саме було акцентовано увагу на невідповідності пунктів порушення правил дорожнього руху.

Річ у тому, що під час огляду на стан сп’яніння водій “Сітроену” створив привід для судового спору. Він не погодився із результатом драгеру. Поліцейські його направили на повторний огляд у медичний заклад, але чоловік і від повторного огляду відмовився.

Патрульні склали на водія протокол, вказавши, що чоловік порушив п. 2.9 Правил дорожнього руху (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Адвокат в апеляційний інстанції наполягав, що патрульні в даній ситуації мали б вказати порушення п. 2.5 Правил дорожнього руху (відмова від огляду на стан сп’яніння). А отже, оскільки пункт порушення вказаний невірно, то адміністративний протокол недійсний.

Тернопільський міськрайонний суд прислухався до цих зауважень і скасував постанову суду першої інстанції.

Тобто, 2,41 проміле – хоч і серйозний результат сп’яніння, але водія так і не вдалося притягнути до відповідальності.

Терноград