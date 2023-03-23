Сьогодні тернополяни зранку отримали дивні повідомлення. Роз’яснення ДСНС

Багато з тернополян стурбовані повідомленням, котре 23 березня близько 10-ї ранку надійшло на ваші мобільні телефони та супроводжувалось сигналом сповіщення про надзвичайну ситуацію, від ДСНС.

Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області повідомляє, що для хвилювання немає підстав. Під час повітряної тривоги, в Тернопільській області в рамках проведення дослідної експлуатації було запущено систему оперативного інформування населення за рішенням Тернопільської ОВА.

Під час запуску оповіщення сталась технічна помилка, через яку текст сповіщення некоректно відображався на смартфонах населення. При виявленні помилки розсилку сповіщення було припинено. На даний час фахівці ОВА спільно з операторами мобільного зв’язку та фахівцями ДСНС опрацьовують розв’язання даної проблеми.