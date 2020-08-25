У Тернополі відновлюють роботу клуби з безкоштовного вивчення іноземних мов

Друзі, маємо для вас приємні новини. У вересні Тернопільська обласна біблiотека для молоді відновлює клуби з вивчення іноземних мов. Які та коли читайте нижче.

Німецька мова: понеділок о 17:00 – клуб німецької мови для початківців (А1) з 7 вересня; п’ятниця о 16:00 – клуб німецької мови середнього рівня (А2) з 11 вересня.

Польська мова: неділя о 12:00 – клуб польської мови для початківців з 6 вересня; неділя о 13:00 – клуб німецької мови середнього рівня з 6 вересня; четвер о 17:30 – клуб польської мови середнього рівня з 10 вересня.

Англійська мова: середа о 15:00 – клуб англійської мови для дітей 6-8 років з 16 вересня; четвер о 12:00 – клуб англійської мови для початківців для літніх людей (60+) з 17 вересня; четвер о 17:00 – клуб англійської мови для початківців з 17 вересня; неділя о 15:00 – розмовний англійський клуб з 6 вересня.

Заняття є безкоштовними за наявності читацького квитка на 2020 рік. Якщо ви його ще не маєте, можна оформити на касі бібліотеки. Вартість 20 грн./рік.

Заняття відбуватимуться згідно вимог карантину та з певними обмеженнями:

1) при вході в бібліотеку читачам мірятимуть температуру електронним термометром; 2) одночасно на занятті може бути не більше 15 осіб; 3) кожен відвідувач повинен бути обов’язково в захисній масці протягом всього заняття; 4) читачі сидітимуть на відстані один від одного;

Адреса бібліотеки: м. Тернопіль вул. Д. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх