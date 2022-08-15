Нетверезий водій іномарки в‘їхав у авто, що рухалося попереду

У результаті зіткнення травми отримала водійка автомобіля «Ланос».

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 серпня близько 10 години в Шумську Кременецького району. Як з’ясували поліцейські, 35-річний водій автомобіля «Audi» – житель села Кордишів не дотримався швидкісного режиму та дистанції, а також не зауважив дорожньої обстановки та здійснив наїзд на транспортний засіб, який рухався попереду. Зорієнтуватися в дорожній ситуації горе-водію було нелегко, адже, за попередніми даними, він перебував у нетверезому стані. Тест на стан сп’яніння, проведений на місці ДТП, виявився позитивним – 2.83 проміле. Складено адміністративний протокол за ст.130 (керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла водійка автомобіля «Ланос». Жінку з травмами госпіталізували.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального