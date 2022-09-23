Волонтери медичного університету продовжують робити окопні свічки для наших захисників

Фактично щодня в біологічному корпусі ТНМУ кипить робота з виготовлення окопних свічок. Про це повідомляють у навчальному закладі. Наші студенти, як ті невтомні мурашки шукають матеріали, ріжуть картон, плавлять віск і парафін, цим же і заливають бляшанки , а потім пакують і віддають військовим.

Студентка Таня Шевчук розповіла, як вона везла з села металеві банки. “Я запитала в бабусі, чи вона має бляшанки. Вона принесла їх доволі велику кількість. Знаєте, для чого вони їй? Вона там зберігає різне насіння, але коли почула, що це для ЗСУ, то віддала всі і вимила їх до блиску. Бачили б Ви, з яким подивом на мене дивилися люди в автобусі, коли в моїй сумці торохкотіли ці бляшанки. Я ж навіть їсти не брала з собою з дому, бо треба, щоб було достатньо ємностей для виготовлення свічок”.

Ми продовжуємо збирати використані бляшанки з-під консерв (від котячих і собачих консерв бляшанки також придатні), картон гофрований, віск або парафін (свічки, залишки свічок). Все це можна залишати біля пункту охорони в адміністративному корпусі.

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