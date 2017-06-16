Волонтери за власний кошт ремонтують «білецький» міст, що біля Тернополя (відео)

“Візьми і зроби!” і жодної політики. Так про вчинок простих тернополян пише Ромко Задорожний у мережі Фейсбук.

Заозерний/Білецький міст, як виявилось під час підготовки до #TernopilHalfMarathon, не має жодних шансів бути ремонтованим ані міською владою, ані обласною, а також лежить поза проектом створення супер-пупер анонсованої гребної бази.

0 грн допомоги зовні + натхнення + матеріали (де ви, то набрали?:) + спільна праця = два нормальні з’їзди-виїзди на міст. Просто, без зайвих бла-бла, ще б менше порадників було, пра?) Тернопіль, мені просто дуууже хочеться, щоб ти знав цих людей: Mike Onyshkiv, Zenyk Bernas, Антон Одобецький, Сергій Третяк, Katrusia Rudiak. Одним словом, абись знали хоч кілька людей, з якими справи треба мати:)))

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