Чоловік, який стріляв по дітях, стане водієм та інформатором тернопільського мера Сергія Надала?

Нового водія отримав мер Тернополя Сергій Надал.

Про це йдеться в його розпорядженні від 07.06.2017р. № 139 “Про внесення змін в розпорядження міського голови від 12.01.2017р. № 3 «Про закріплення автотранспорту».

Відповідно до документу, водієм автомобіля Ford Mоndeo, яким користується Сергій Надал, став Сверид О.І.

Чоловік з такими ж прізвищем та ініціалами свого часу працював водієм голів Тернопільської ОДА О.Сиротюка та С.Барни. Минулого року Сверид О.І., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив стрілянину в дворі будинку, де мешкає, після чого був звільнений з посади в Тернопільській ОДА. Згодом, пройшов конкурс та мав стати рибінспектором. Однак і там щось не склалося.

Джерела “Терену” в міській раді підтверджують, що йдеться про одну і ту ж особу.

“Олег був водієм Сиротюка, і дістався у спадок Барні. – коментує ситуацію джерело “Терену” на умовах анонімності. – Після неприємного випадку зі стріляниною, йому було важко знайти роботу. Прикладом цього є ситуація з посадою в рибінспекції. Але після того, як Олег Сиротюк взяв на себе всю, так звану, “чорну” роботу з блокування міської ради, щоб не допустити до сесії трьох вигнаних з партії екс-свободівців, він і міг наполягати на працевлаштуванні свого колишнього водія в міській раді”.

Окрім того, джерело “Терену” в міській раді каже, що особистий водій С.Барни може бути цікавим для С.Надала, як інформатор про свого колишнього шефа. Адже після заворушень під міською радою, де звезені з інших міст свободівці кинули яйцем та бризнули з балончика депутатам міської ради від БПП, стосунки двох керівників важко назвати дружніми.