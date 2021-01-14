Мешканку Тернопільського району поліцейські підозрюють у крадіжці

Зловмисниця поцупила у свого знайомого мобільний телефон та банківську картку гроші з якої витратила на власні потреби.

До співробітників Тернопільського районного відділення поліції із заявою про викрадення майна звернувся житель села Плотича. Чоловік розповів про те, що після гостювання у знайомої в Ігровиці він повернувся без мобільного та банківської картки. Жінку і запідозрив у крадіжці.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що у день, коли сталася крадіжка, потерпілий разом зі знайомою розпивали алкогольні напої. В якийсь момент чоловік заснув, а жінка скористалася ситуацією – з чужої кишені потягнула телефон та банківську картку.

Поки гість спав, 30-річна зловмисниця швидко розпорядилася коштами з чужого електронного гаманця, тим більше, що знала пін-код. Як зізналася, поповнила рахунок мобільного, накупила продуктів.

Наразі поліцейські встановлюють суму коштів, витрачених зловмисницею. Чужий телефон у неї вилучили. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.