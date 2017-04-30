Вшанувати пам’ять жертв операції «Вісла» тернополяни зібралися на Театральному майдані (фоторепортаж)

28 квітня на Театральному майдані міста тернополяни взяли участь у Всеукраїнський флеш-мобі запалення пам’ятних лампадок на знак вшанування пам’яті жертв операції «Вісла».

У заході взяло участь керівництво області, активісти, містяни.

Цього року відзначають 70-ту річницю із проведення трагічної для нашої нації операції «Вісла». Депортація українців з їх різних поселень, з побудованих хат з метою ослаблення української громади, асиміляції їх із поляками.

Вдень біля пам’ятника жертвам депортації пройшла панахида. Після ряду заходів, присвячених вшануванню жертв тих подій, небайдужі тернополяни о 20.30 зібралися на головному майдані міста.

Про те, як торкнулася операція «Вісла» його власної родини, розповів голова ТМО ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

– Для мене ці події є дуже болючими, бо мого батька, дідуся, бабусю і прабабусю було депортовано. Мій дідусь, який в Перемишлі був головою «Просвіти», вже тоді приймав участь проукраїнському русі. Він так і не змирився з усіма цими подіями, був проти комунізму і перші мої книжки, які я читав про патріотизм, націоналізм – це його книжки, – розповідає Володимир Стаюра.

Як розповів політик, його батьку таки вдалося завезти діда до рідного села і навіть до рідної хати. Великий будинок, побутові споруди, з яких колись виселили їх сім’ю, досі є і його колишній господар був надзвичайно радий усе це побачити. Володимир Стаюра також розповів, що має думку здійснити мрію свого діда і повернути родинний будинок.