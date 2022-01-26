Всі приймальні відділення, реконструйовані за “Великого будівництва” оснащені новими КТ і томографами
Якісна медицина починається із сучасних приймальних відділень!
У межах програми Велике Будівництво на Тернопільщині реконструювали шість приймальних відділень лікарень.
Після реконструкції відділення отримали нові системи вентиляції, кабінети комп’ютерної томографії та сучасні томографи.
В усіх приймальних відділеннях відкрили рентген-кабінети та кабінети ультразвукової діагностики.
Враховуючи сучасні вимоги безбар’єрності, для пацієнтів у обладнані спеціалізовані санвузли та пандуси.
Спеціальна розмітка, нанесена на підлогу, вказує на маршрути їх транспортування в залежності від їхнього стану.
Додатково в Тернопільській обласній клінічній лікарні добудовано «теплий» перехід — спецприміщення, що дозволяє пацієнтам перейти безпосередньо із приймального відділення в лікарню.
Програма “Велике будівництво” ініційована президентом України Володимиром Зеленським.