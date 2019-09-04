Всупереч громадській думці тернопільська влада змінила маршрут деяких тролейбусів

Поки тернополяни святкували День міста і спостерігали за призначеннями нових урядовців, міська влада вирішила непомітно змінити траси тролейбусних маршрутів № 1 і № 5. До речі, всупереч громадській думці і електронним опитуванням, згідно яких більшість громадян не підтримали такі пропозиції, – пишу у мережі Фейсбук Ivan Rudakevych.

Лінк тут: https://consult.e-dem.tools/npas/66…

Тепер один з найстаріших і найприбутковіших тролейбусних маршрутів (№ 1) буде “плентатися” у заторах через ринок, а замість нього через центр будуть їздити автобуси 1А.

Ці автобуси свого часу були відсторонені від експлуатації в австрійському Відні, а замість них закупили електробуси. У Тернополі навпаки – замість електротранспорту запускають автобуси. До речі, таку саму “стратегію” розвиває місто Москва (!) Як кажуть, коментарі зайві- пише чоловік.

Як пише Романа Христинича, іншим словом як “довбоїбізмом” це не назвеш.

Тобто тепер зі Східного, щоб попасти на Дружбу треба буде їхати на 20 хвилин довше, бо через ринок… Біля кооперативного фіг сядеш, щоб доїхати до Берегині… Інша фішка, тепер щоб з ст. Бандери попасти, наприклад, до Берегині то набагато швидше буде вийти біля Збруча і пішки пройтися через парк, бо поки тролік обїде всю цю фігню пройде вічність….. Транспортніки – дебіли!