Всупереч громадській думці тернопільська влада змінила маршрут деяких тролейбусів
Поки тернополяни святкували День міста і спостерігали за призначеннями нових урядовців, міська влада вирішила непомітно змінити траси тролейбусних маршрутів № 1 і № 5. До речі, всупереч громадській думці і електронним опитуванням, згідно яких більшість громадян не підтримали такі пропозиції, – пишу у мережі Фейсбук Ivan Rudakevych.
Лінк тут: https://consult.e-dem.tools/npas/66…
- Тепер один з найстаріших і найприбутковіших тролейбусних маршрутів (№ 1) буде “плентатися” у заторах через ринок, а замість нього через центр будуть їздити автобуси 1А.
Ці автобуси свого часу були відсторонені від експлуатації в австрійському Відні, а замість них закупили електробуси. У Тернополі навпаки – замість електротранспорту запускають автобуси. До речі, таку саму “стратегію” розвиває місто Москва (!) Як кажуть, коментарі зайві- пише чоловік.
Як пише Романа Христинича, іншим словом як “довбоїбізмом” це не назвеш.
- Тобто тепер зі Східного, щоб попасти на Дружбу треба буде їхати на 20 хвилин довше, бо через ринок… Біля кооперативного фіг сядеш, щоб доїхати до Берегині… Інша фішка, тепер щоб з ст. Бандери попасти, наприклад, до Берегині то набагато швидше буде вийти біля Збруча і пішки пройтися через парк, бо поки тролік обїде всю цю фігню пройде вічність….. Транспортніки – дебіли!