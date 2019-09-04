Тернопільські рятувальники нагородили талановитих дітей

Щорічно з метою формування у дітей та учнівської молоді культури безпечної життєдіяльності, патріотичного виховання та привернення уваги громадськості до проблем безпеки дітей в умовах сьогодення, а також виявлення талановитих, обдарованих дітей і сприяння подальшому розвитку та підтримки юних талантів проводиться Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті — життя в безпеці».

У конкурсі взяли участь діти віком від 6 до 14 років – учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, члени Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». Організували конкурс фахівці Управління ДСНС України у Тернопільській області разом із працівниками обласної організації добровільного пожежного товариства.

Під час урочистостей з нагоди початку навчального року рятувальники вручили нагороди переможцям обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Безпека в житті – життя в безпеці”. У конкурсі взяли участь понад 220 учнів із 8 об’єднаних територіальних громад, 7 районів та міст Тернополя, Бережан, Кременця. Загалом нагородили понад сім десятків учасників.