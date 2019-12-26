Вулиці Тернополя прикрасили святковою ілюмінацією (фото)

Напередодні новорічно-різдвяних свят центральні вулиці Тернополя засяяли оновленою святковою ілюмінацією, – повідомляє прес-служба міської ради.

Зокрема, яскравим новорічним освітленням у вигляді арок прикрашена вулиця та сквер В’ячеслава Чорновола, а вулицю Гетьмана Петра Сагайдачного – новою ілюмінацією «Зоряне небо».

Оздобили новорічними елементами і ліхтарі на вул. Руській (вздовж дамби Тернопільського ставу) і вул. Гетьмана П. Сагайдачного, а також водограї на бульв. Т. Шевченка і вул. Замковій.

Однією із улюблених для тернополян та гостей міста локацій для фото стала також святкова конструкція «2020» з ЛЕД-підсвіткою, що влаштована поблизу пам’ятника Соломії Крушельницькій.