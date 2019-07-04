Вихованець тернопільського футболу гратиме в Казахстані

Олександр Кіцак футбольні ази здобував у тернопільській ДЮСШ (перший тренер – Роман Михайлович Курдупель) та львівському УФК-“Карпати”. Захищав кольори команд: “ДСО-Поділля” (Тернопільський район), ФК “Тернопіль”, “Нива” (Тернопіль), “Агрон-ОТГ” (В. Гаї), “Колос” (Городенка).

У сезоні-2018/19 виступав у вищій Тернопільській футзальній лізі, де став чемпіоном у складі команди “Себн-Скриня” (Тернопіль).

Нова команда тернополянина займає останнє, 12-те місце у вищій лізі чемпіонату Казахстану. Варто сказати, що помічником головного тренера в “Актобе” працює теж вихованець тернопільського футболу, донедавна головний тренер ФК “Тернопіль” та “Ниви” (Тернопіль) Петро Климентійович Бадло.

За головну команду ФК “Актобе” Олександр Кіцак заявлений під №86.