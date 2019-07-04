Півтора року в’язниці присудили поштарці з Лановеччини

Листоношу, що підробила підпис та привласнила гроші, які були виділені для малозабезпеченої особи засудили до відбування покарання у в’язниці. Кременецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо працівниці одного з відділень зв’язку Лановецького району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що поштарка сфальсифікувала підпис пенсіонерки, яка проживала сама. Документ підробила у платіжній відомості про отримання 4000 гривень на тверде паливо, призначених потерпілій управлінням соцзахисту, як малозабезпеченій. Після того просто привласнила ці гроші.

Отож, працівниця зв’язку вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, ч.1 ст.358 КК України (підроблення офіційного документа), та ч.4 ст.358 КК України (використання свідомо підробленого документа). Суд, погодившись із позицією прокурора, визнав обвинувачену винною та призначив їй остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, з встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.