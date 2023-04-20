В’їзд у тернопільську катедру: тернополянка визнає свою провину у суді
Триває суд щодо водійки, яка торік в’їхала у двері тернопільської катедри. Вчора мало відбутися перше засідання по суті. Минулого разу обвинувачена не з’явилась до зали суду через хворобу.
Цього ж разу засідання у справі Ірини Скрабут-Яворської відбулося. У суді приступили до розгляду справи по суті. Зокрема прокурор Андрій Козловський озвучив коротко обвинувальний акт стосовно тернополянки.
Зазначимо, що обвинувачена свою вину у суді визнала. Але зазначила, що буде надавати покази у цій справі лише після повного дослідження усіх доказів.
До суду також прибули перші свідки, яких мали заслухати в справі, але вчора цього не відбулося.