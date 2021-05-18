14:27 | 18.05.2021
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Новини Тернополя 

Випадково опинився поруч: в Тернополі лікар врятував життя 3-річної дитини

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У Тернополі в аквапарку ледь не загинула 3-річна дитина. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. 
 
3-річна дівчинка, перебуваючи в басейні, захлиснулася водою, у неї настала зупинка дихання та серцебиття.
 
“Дитині та її матері неймовірно пощастило, дівчинку врятував обласний дитячий анестезіолог, який випадково виявився поблизу й одразу ж розпочав проводити реанімаційні заходи. Медики швидкої, після оперативно наданої медичної допомоги, уже врятовану маленьку пацієнтку шпиталізували в обласну дитячу лікарню”, – йдеться у повідомленні. 

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