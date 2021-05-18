Випадково опинився поруч: в Тернополі лікар врятував життя 3-річної дитини

У Тернополі в аквапарку ледь не загинула 3-річна дитина.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

3-річна дівчинка, перебуваючи в басейні, захлиснулася водою, у неї настала зупинка дихання та серцебиття.

“Дитині та її матері неймовірно пощастило, дівчинку врятував обласний дитячий анестезіолог, який випадково виявився поблизу й одразу ж розпочав проводити реанімаційні заходи. Медики швидкої, після оперативно наданої медичної допомоги, уже врятовану маленьку пацієнтку шпиталізували в обласну дитячу лікарню”, – йдеться у повідомленні.