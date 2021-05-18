Тернопільські випускники мають можливість отримати безкоштовне навчання у виші

На Тернопільщині проведуть олімпіаду з децентралізації серед учнів 10-11класів.

Переможців олімпіади очікує безкоштовне навчання (за кошти обласного бюджету) на першому (бакалаврському) рівні за програмою «Публічне управління та адміністрування».

Участь в обласній учнівській олімпіаді з питань публічного управління, місцевого самоврядування та децентралізації влади зможуть взяти учні 10-11-их класів. Олімпіаду проводитимуть з метою підвищення рівня політичної освіти, культури та громадянської активності учнівської молоді.

Довідково: Тернопільська обласна рада затвердила Положення про обласну учнівську олімпіаду з питань публічного управління, місцевого самоврядування та децентралізації влади.