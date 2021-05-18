Антон Геращенко зустрівся з дівчиною, яку збив син поліцейського на службовому автомобілі батька

МВС ініціюватиме додаткову правову кваліфікацію за фактом ДТП за участю сина одного з керівників поліції на Тернопільщині – Антон Геращенко. Про це 17 травня повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з потерпілою у ДТП дівчиною та її матір’ю.

Нагадаємо, 24 серпня 2020 року о 2:30 годині у с. Бриків Тернопільської області на 19-річну дівчину-пішохіда здійснив наїзд односельчанин. 22-річний син заступника начальника одного з відділів поліції був за кермом службового авто батька та залишив місце ДТП, не надавши постраждалій допомогу. Дівчина отримала численні травми, перенесла дві операції.

За даним фактом Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці), ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На даний час слідчі очікують результати кінцевої судово-медичної експертизи, після чого обвинувальний акт буде скерований до суду.

Після зустрічі в МВС із потерпілою та її матір’ю, вислухавши постраждалу сторону, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліцейський, який покриває злочин, скоєний його сином, не може бути виправданий і повинен понести покарання.

«Наразі проводиться службове розслідування щодо дій батька – заступника начальника відділу поліції, син якого скоїв ДТП. Ми наполягатимемо на його звільненні, як і на відкритті кримінального провадження – за приховування батьком підозрюваного інформації про правопорушення, скоєне сином. Батько як співробітник поліції мав повідомити про злочин, про конфлікт інтересів і просити передати справу для розслідування в інший район. Натомість він намагався приховати сліди злочину, зокрема відремонтував службовий автомобіль, на якому було здійснено наїзд на потерпілу», – заявив заступник міністра.

Антон Геращенко наголосив, що найближчим часом справа буде передана до суду з можливою додатковою правовою кваліфікацією, якщо таку підтримає сторона обвинувачення – прокуратура.

«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков займає жорстку позицію у питаннях недотримання Правил дорожнього руху*. МВС ініціює Закони, які передбачають посилення відповідальності за порушення ПДР. Тому беру цю справу на особистий контроль. Паралельно із проведенням службового розслідування матеріали провадження будуть передані в Державне бюро розслідувань», – сказав він.