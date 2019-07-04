Деталі Тернополя. Підвальні гратки, що розчиняються в часі

Саме розчинення спадає на думку, коли дивлюсь на ці підвальні гратки (на багато інших, зрештою, теж). Залізо, що видається таким міцним, коли нове, за роки стає крихким і розсипається. Проте все ще видно тонкі лінії візерунку, захоплює легкість цієї здавалось би буденної деталі.

Ці гратки я сфотографувала на вулиці Богдана Хмельницького. Ще не так давно їх там було значно більше, ніж тепер. Сьогодні ж частину з них або знищили, перебудовуючи перші поверхи, або закрили чимось. Тож будете поруч — зверніть увагу на тих, що вижили.

Анна Золотнюк.