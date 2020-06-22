Випускники Тернопільської духовної семінарії отримали дипломи

Сьогодні, 20 червня, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого.

Святкування розпочалося Божественною Літургією на подіумі перед Собором Зарваницької Матері Божої, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Йому співслужили ректор семінарії о. Іван Римар, віце-ректор о. Володимир Ковалковський, викладачі. Участь у Богослужінні взяли студенти 7 курсу, які в цей особливий день складали щиру подяку Зарваницькій Богородиці за Її опіку та заступництво, а також їх рідні та друзі.

У зверненні до випускників митрополит Василій побажав кожному впевнено іти дорогою, яка веде до Бога та великого дару Священства, а також стати добрими, ревними та святими священниками. Після Богослужіння відбулося вручення дипломів та привітання випускників.

прес-служба архиєпархії