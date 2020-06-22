Учениця 7-го класу Анастасія Гевчук віддала своє волосся на перуки онкохворим дітям

Учениця 7-В класу школи №22 Анастасія Гевчук стала учасником ініціативи Hair for Share.

Дівчинка подарувала своє волосся на виготовлення перук для онкохворих дітей, які внаслідок хіміотерапії втратили волосся.

Зокрема, вже чимало дівчат безкоштовно постригли у тернопільській перукарні Marine BeautySalon, яка є дружньою до проекту Hair for Share. Нагадаємо, цей проект започаткували для допомоги онкохворим дітям, які через хіміотерапію втрачають волосся. Організатори проекту знайшли майстрів, які готові виготовити перуки для маленький героїв та зробити їхній процес лікування комфортнішим і легшим.

І ви теж можете доєднатися, звернувшись в салон краси “Marine BeautySalon” за адресою вул.Злуки,4 (0981781230, 09856742130).

Всі новини благодійного флешмобу можна дізнаватись у спільноті Hair for Share у соцмережі “Фейсбук”. Якщо ви хочете обстригти своє волосся і пожертвувати його на перуку для онкохворих діток, заповніть форму: https://goo.gl/ERQxQB.