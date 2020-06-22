У Тернополі через COVID-19 закрили дитячий садок

Про це повідомляє міська рада. Тимчасове закриття дитячого садочку №9 зумовлено реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку COVID-19.

Вжито всіх необхідних профілактичних заходів щодо недопущення поширення хвороби.

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, до недавно у Тернополі на карантин закрили лише один дитячий садок №12. Там на коронавірус захворіла одна працівниця. Медики перевірили на COVID-19 інших працівників закладу. На щастя, ні в кого з них коронавірус не виявили. Приміщення садочку продезінфікували і готують до відкриття з 22 червня.

